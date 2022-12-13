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Зеленский предложил создать трибунал против России

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Глава Украины выступил перед сотрудниками международных судебных институтов в Гааге.

Украинский президент Владимир Зеленский предложил в четверг 4 мая создать международный трибунал против России. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления перед членами международных судебных институтов, расположенных в Гааге. Политик находится с рабочим визитом в Нидерландах.

За агрессию должна быть ответственность, и этого можно добиться только с помощью международного трибунала. <...> Мы выступаем за создание такого трибунала...

Влвадимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что российское руководство неоднократно отмечало, что военный трибунал ждет представителей именно киевского режима, так как методы Вооруженных сил Украины в будущем признают экстремистскими и террористическими. Официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова заявляла о том, что и у коллективного Запада не будет возможности "отмыться" от того, что стало частью их деятельности, имея в виду украинский кризис.

Президент Украины Зеленский прибыл в Нидерланды.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, военный трибунал, гаага, мус
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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