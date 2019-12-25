Зеленский предложил разместить западные войска на границе Украины и Белоруссии

Глава Украины объяснил, какую именно поддержку ждет от Варшавы.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский предложил западным союзникам разместить их военный контингент на государственной границе Украины и Белоруссии. Такой комментарий украинский политик сделал в интервью для французских журналистов из новостного агентства Agence France-Presse. Иностранный корреспондент задал вопрос о том, есть ли уже такая договоренность с международными партнерами. Политический деятель заметил, что власти с Банковой улицы хотели бы добиться того, чтобы иностранный военный контингент находился как можно ближе к линии фронта. Если Варшава предложит разместить солдат во Львове или ближайших землях, то такого решения Украине не требуется.

Когда я говорю про первую линию. И говорю про Польшу или наших балтийских соседей. Я говорю им, <...> почему бы вашим контингентам не стоять на границе Украины с Белоруссией? Ближе к линии фронта мы бы хотели видеть контингент. Владимир Зеленский, глава Украины

По словам Владимира Зеленского, сейчас в Киеве исходят из того, что имеется договоренность о том, что Великобритания и Франция выделят стране по бригаде в составе пяти тысяч человек каждая. Также существуют и другие союзники, которые выразили свою готовность принять участие в отправке войск в страну.

