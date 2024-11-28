Зеленский после удара "Орешником" запросил у Запада новую ПВО

Глава Украины провел беседу с генсеком НАТО Марком Рютте.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский после испытания российской гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник", которую не способны перехватить современные западные системы противовоздушной обороны, запросил у международных партнеров Украины новые комплексы для противовоздушной обороны страны. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в очередном видеообращеним, опубликованном в его аккаунте в социальных сетях. Глава государства отметил, что речь идет о средствах ПВО, которые могут работать. Однако он не раскрыл данные о том, какие именно системы имеет в виду. Также Зеленский добавил, что вместе с генеральным секретарем Североатлантического военного альянса Марком Рютте он поднял вопрос о возможных вариантах реагирования на испытания Москвой новой баллистической ракеты.

Мы обсудили с Марком имеющиеся возможности реагирования – необходимое усиление ПВО Украины. Я назвал конкретные системы ПВО, которые нужны, которые могут сработать. Эти системы ПВО есть у партнеров. Владимир Зеленский, глава Украины

Зеленский разозлился на реакцию Рады на применение "Орешника".

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України