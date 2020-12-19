Политик заметил, что препарат получат все граждане страны, даже те, кто находится на временно оккупированных территориях.

Владимир Зеленский пообещал жителям Крыма и Донбасса вакцину от COVID-19. Об этом глава Украины заявил в собственном видеообращении, размещенном в Telegram-канале. По данным политика, препарат также получат граждане страны, проживающие на неподконтрольных Киеву территориях в Луганской и Донецкой областях. Их включат в план вакцинации.

Минздрав уже разработал национальный план вакцинации, согласно которому первыми прививки получат медики и военные, а также социальные работники, педагоги, люди старше 60 лет. Конечно же, в план вакцинации будут включены украинские граждане с временно оккупированных территорий. Мы не забываем про них. Это наши люди, наши украинцы Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев сможет получить первые партии вакцины от коронавируса уже в феврале 2021 года. Крупная поставка в рамках соглашения с международным механизмом COVAX ожидается в марте запланирована на март следующего года.

Глава Верховной Рады усомнился в эффективности российской вакцины от коронавируса.

Видео: TG / Zelenskiy / Official