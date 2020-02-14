Для переселенцев создадут комфортные условия.

Владимир Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном. Соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На территории нового населенного пункта будут проживать переселенцы, прибывшие с территории полуострова. Среди них около 500 семей крымских татар.

Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям - заявил глава Украины прокомментировал политик

Зеленский надеется, что в городе будет все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома. На пункте Чонгар создадут спецхаб с инфраструктурой для пересечения украинцами границы. Президент надеется получать информацию о ситуации в Крыму непосредственно от людей, которые там находятся. Среди реформ также рассматривается возможность обучения крымских детей в украинских вузах. Для них процедура будет упрощена.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Черниговской области Украины пассажирский автобус Херсон-Москва столкнулся с грузовиком.

Видео: YouTube/Зе!Президент