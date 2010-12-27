В Черниговской области Украины пассажирский автобус Херсон-Москва столкнулся с грузовиком

В ДТП погибли 3 человека, 15 человек получили травмы различной тяжести.

В Украине пассажирский автобус протаранил на встречке грузовик.

Государственная служба Украины по ЧС сообщает, что 16 декабря в 22:40 в Службу спасения поступил сигнал о ДТП недалеко от с. Мосты Бахмачского района с пассажирским автобусом "Neoplan" сообщением "Херсон-Москва". По предварительным данным водитель автобуса пошел на обгон, выехал на встречную полосу движения, где допустил лобовое столкновение с грузовиком "Ивеко". Из грузовика от удара выпали рулоны бумаги, которые придавили легковую иномарку.

В результате столкновения водитель автобса и два пассажира погибли. 15 человек получили травмы различной тяжести. Среди пострадавших второй водитель пассажирского транспорта, водитель грузовика и пассажир легковушки. Остальные пострадавшие пассажиры автобуса. Есть ли среди погибших и пострадавших граждане России, не уточняется.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Фото: Государственная служба Украины по ЧС