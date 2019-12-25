Зеленский пообещал мобилизовать всех украинцев в случае войны с Россией

Он заявил, что может стать большой войной.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал мобилизовать всех граждан страны в случае войны с Россией. Заявление он сделал в интервью журналу "Фокус".

По его словам, он даже не хочет представлять такой сценарий, по которому Россия нападает на Украину со стороны Крыма.

Зеленский подчеркнул, что выступает против этого.

В противном случае будет большая война. Владимир Зеленский, президент Украины

Он отметил, что призваны на неё будут как мужчины, так и женщины.

Ранее Зеленский назвал условие своего звонка Путину.