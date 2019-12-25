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Зеленский пообещал мобилизовать всех украинцев в случае войны с Россией
Сегодня, 15:29
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matveyvn

Зеленский пообещал мобилизовать всех украинцев в случае войны с Россией

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Он заявил, что может стать большой войной.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал мобилизовать всех граждан страны в случае войны с Россией. Заявление он сделал в интервью журналу "Фокус".

По его словам, он даже не хочет представлять такой сценарий, по которому Россия нападает на Украину со стороны Крыма.

Зеленский подчеркнул, что выступает против этого.

В противном случае будет большая война.

Владимир Зеленский, президент Украины

Он отметил, что призваны на неё будут как мужчины, так и женщины.

Ранее Зеленский назвал условие своего звонка Путину.

Теги: война, зеленский, украина
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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