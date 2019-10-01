Зеленский отказался проводить расследование по приказу США

Владимир Зеленский отказался проводить расследование против Байдена по приказу США.
Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна
объявил политик
Президент Украины заметил, что полиция готова расследовать любые случаи нарушения закона. Ранее экс-прокурор страны Юрий Луценко сообщил, что у властей нет причин возбуждать дело против сына Джо Байдена. Политик добавил, что это юрисдикция США.
В Киеве также не планируют публиковать свою версию стенограммы телефонного разговора с Трампом. Зеленский счел, что в подобном есть "нюансы и вещи", которые не следовало бы предавать огласке
Ранее Piter.tv писал о том, что Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/Guardian News
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