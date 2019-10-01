Зеленский отказался проводить расследование по приказу США

Глава Украины не стал заниматься расследованием Хантера Байдена после требования Трампа.

Владимир Зеленский отказался проводить расследование против Байдена по приказу США.

Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна объявил политик

Президент Украины заметил, что полиция готова расследовать любые случаи нарушения закона. Ранее экс-прокурор страны Юрий Луценко сообщил, что у властей нет причин возбуждать дело против сына Джо Байдена. Политик добавил, что это юрисдикция США.

В Киеве также не планируют публиковать свою версию стенограммы телефонного разговора с Трампом. Зеленский счел, что в подобном есть "нюансы и вещи", которые не следовало бы предавать огласке

Ранее Piter.tv писал о том, что Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Guardian News