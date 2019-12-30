Он уступил места в зале пострадавшим от трагедии.

Владимир Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста. Президент Украины заявил, что хочет уступить место в зале пострадавшим. Также поступили некоторые министры израильского правительства, а также украинская делегация. Многим жертвам и родственникам погибших не хватило мест н торжественных мероприятиях из-за ограниченности пространства. Об этом спикер сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, шаг отказаться от присутствия на церемонии "не отменяет памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века". Он добавил, что остальная повестка его рабочего дня остается в силе. Политик должен будет увидеться в Иерусалиме с президентом, премьер-министром а также спикером Кнессета.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин откроет памятник жителям блокадного Ленинграда в Иерусалиме.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

