Зеленский оценил темпы проведения реформ на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский не удовлетворен текущим темпом проведения реформ. Такое заявление в эфире местного телеканала "Украина-24" сделал советник офиса администрации главы государства Михаил Подоляк.
Сейчас половина срока его пребывания на посту президента. И он хочет, чтобы партия власти, в том числе и кабинет министров, и фракция "Слуга народа" работали более слаженно над какими-то там отраслевыми реформами.
Михаил Подоляк, советник президента Украины
По мнению государственного служащего, чиновникам Украины следует работать в турборежиме. Подоляк оценил темпы, которыми страна двигается сейчас. По мнению эксперта, на медленном продвижении Украины сказывается "откат" к консервативной системе управления, которая не удовлетворяет президента.
Депутат Рады Кива: поставки газа "Газпромом" в Венгрию приведут к разрушению Украины.
Фото: Facebook / Офіс Президента України
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.