Зеленский оценил темпы проведения реформ на Украине

Михаил Подоляк объяснил недовольство президента Украины темпами развития страны.

Украинский президент Владимир Зеленский не удовлетворен текущим темпом проведения реформ. Такое заявление в эфире местного телеканала "Украина-24" сделал советник офиса администрации главы государства Михаил Подоляк.

Сейчас половина срока его пребывания на посту президента. И он хочет, чтобы партия власти, в том числе и кабинет министров, и фракция "Слуга народа" работали более слаженно над какими-то там отраслевыми реформами. Михаил Подоляк, советник президента Украины

По мнению государственного служащего, чиновникам Украины следует работать в турборежиме. Подоляк оценил темпы, которыми страна двигается сейчас. По мнению эксперта, на медленном продвижении Украины сказывается "откат" к консервативной системе управления, которая не удовлетворяет президента.

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Фото: Facebook / Офіс Президента України