Глава Украины рассказал, что не получил реакции от Си Цзиньпина.

Зеленский не получил ответ КНР на предложение присоединиться к "мирному плану" Киева. Об этом глава Украины сообщил журналистам в ходе совместной пресс-конференции с японским премьер-министром Фумио Кисидой в Киеве. Украинский лидер Владимир Зеленский на саммите G20 ("Большой двадцатки") в Индонезии выдвинул свою "формулу мира" из 10 пунктов. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, данная инициатива киевского режима по проведению "мирного саммита" на площадке ООН является пиар-акцией Вашингтона. Напомним, что китайские власти в феврале 2023 года предложили свой мирный план по урегулированию украинского кризиса. Он включает в себя 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов стран в сфере безопасности, а также урегулированию гуманитарного кризиса.

Глава Крыма назвал Зеленского аватаром Байдена.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України