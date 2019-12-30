Зеленский не исключил крушение Boeing 737 из-за ракеты Ирана

Президент Украины призвал США, Канаду и Британию предоставить все имеющиеся данные.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что крушение Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране могло произойти из-за попадания иранской ракеты. При этом в своем Telegram-канале глава страны отметил, что в настоящее время подтверждений этой версии нет.

Зеленский заявил, что основной целью сейчас является установить "бесспорную истину". Он призвал США, Канаду и Британию предоставить все имеющиеся данные комиссии, которая занимается расследованием крушения авиалайнера.

Трагедия произошла утром 8 января. Boeing 737 упал через две минуты после вылета из аэропорта. В результате погибли девять членов экипажа и 167 пассажиров. Сейчас в качестве основных версий крушения самолета рассматривают разрушение двигателя по техническим причинам, столкновение с беспилотником, а также теракт или попадание зенитной ракеты "Тор".

Ранее в Канаде также заявили, что Boeing 737 был сбит иранской ракетой.

Видео: YouTube / Зе!Президент