У Канады есть данные, что Boeing 737 был сбит иранской ракетой

Трагедия произошла утром 8 января, в результате погибли 176 человек.

Власти Канады заявили, что летевший в Киев Boeing 737 был сбит после вылета из аэропорта Тегерана. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, пишет ТАСС.

По его словам, у Канады есть разведданные из многочисленных источников, в том числе от разведок союзников и их собственной. Эта информация указывает на то, что украинский самолет был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух".

Теперь официальные лица Канады требуют немедленного допуска в Иран, чтобы предоставить консульскую помощь, а также помочь в опознании жертв и расследовании авиакатастрофы.

Трагедия произошла утром 8 января. Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" упал через две минуты после вылета из аэропорта. В результате погибли девять членов экипажа и 167 пассажиров, в их числе 63 гражданина Канады.

По факту случившегося на Украине возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей". В Иране заявили, что самолет загорелся еще до столкновения с землей. По предварительным данным, причиной катастрофы стали техническая неисправность двигателя.

Ранее в Пентагоне заявили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер.

Видео: YouTube / Ottawa Citizen, PBS NewsHour