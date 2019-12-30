Иран рассказал подробности крушения Boeing 737

Оказалось, что самолет загорелся еще до столкновения с землей.

Иран опубликовал первые результаты расследования крушения украинского Boeing. Оказалось, что самолет загорелся еще до столкновения с землей. Об этом говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.

Очевидцы увидели огонь на лайнере, который распространялся по фюзеляжу. Согласно траектории полета, экипаж развернул Boeing обратно, в сторону аэропорта, сразу после появления неполадки. При этом пилоты не сообщали о возникновении внештатной ситуации.

Трагедия произошла утром 8 января. Летевший в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился через две минуты после вылета. В результате погибли 176 человек. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность двигателя.

Видео: YouTube / Ottawa Citizen, PBS NewsHour