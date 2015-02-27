Зеленский назвал условия для переговоров с Россией

Президент Украины рассказал об "абсолютно понятных" условиях.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал условия киевского режима для начала переговоров с Россией после сообщений западных СМИ о том, что власти в Киеве подталкивают к диалогу с Москвой. В собственном видеообращении глава государства отметил, что говорит об "абсолютно понятных" моментах.

Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Это абсолютно понятные условия. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал указ по решению Совета национальной безопасномти и обороны (СНБО) о том, что переговоры с действующим российским лидером Владимиром Путиным далее невозможны. Политик объявил о том, что Киев не проведет никаких контактов с руководством РФ до тех пор, пока Путин остается у власти. Итальянская газета la Repubblica ранее писала, что США и НАТО ведут дискуссии об условиях, при которых между странами может возобновиться мирный диалог.

Зеленский заявил, что не надо бояться возможности ядерной войны.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України