Зеленский заявил, что не надо бояться возможности ядерной войны

Украинский лидер рассказал о том, что не переживает о существовании данной опасности.

Украинский президент Владимир Зеленский призвал не бояться возможности ядерной войны. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире Чешского телевидения. таким образом политик ответил на вопрос о том, возможна ли в современном мире война с использованием данных стратегических сил со стороны мировых держав.

Не уверен, не хочу давать оценку. <…> Я считаю, что бояться этого не надо, бояться не надо Россию. Владимир Зеленский, президент Украины

На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин напомнил общественности о том, что Москва никогда и ничего инициативно не говорила об использовании ядерного оружия. Лидер РФ отметил, что нагнетание тезиса о возможности использования таких видов вооружений со стороны Москвы используется Западом для негативного влияния на дружественные государства.

Политолог Светов: предел терпения Запада на выходки Зеленского еще не наступил.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент