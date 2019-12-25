Зеленский назвал убийство Шеремета позором Украины

Политик призвал полицию найти заказчиков убийства журналиста.

Владимир Зеленский назвал убийство Павла Шеремета позором Украины. Об этом глава государства написал в собственном аккаунте на Facebook. Чиновник подчеркнул, что правоохранительные органы должны сделать все, чтобы найти организаторов, заказчиков и настоящих убийц журналиста.

Сегодня четвертая годовщина со дня убийства Павла Шеремета. В Белоруссии, России и Украине он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего — за право гражданина на свободную мысль и слово Владимир Зеленский, президент Украины

Политик отметил, что Шеремет стоял за то, чтобы власть была честной, прозрачной и ответственной перед гражданами. Он добавил, что уголовное дело журналиста находится под пристальным вниманием всего украинского общества.

В Киеве открыли памятный знак в честь журналиста Шеремета.