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Зеленский назвал убийство Шеремета позором Украины
Сегодня, 12:21
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lesjasap

Зеленский назвал убийство Шеремета позором Украины

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Политик призвал полицию найти заказчиков убийства журналиста.

Владимир Зеленский назвал убийство Павла Шеремета позором Украины. Об этом глава государства написал в собственном аккаунте на Facebook. Чиновник подчеркнул, что правоохранительные органы должны сделать все, чтобы найти организаторов, заказчиков и настоящих убийц журналиста.

Сегодня четвертая годовщина со дня убийства Павла Шеремета. В Белоруссии, России и Украине он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего — за право гражданина на свободную мысль и слово

Владимир Зеленский, президент Украины

Политик отметил, что Шеремет стоял за то, чтобы власть была честной, прозрачной и ответственной перед гражданами. Он добавил, что уголовное дело журналиста находится под пристальным вниманием всего украинского общества.

В Киеве открыли памятный знак в честь журналиста Шеремета.

Теги: владимир зеленский, павел шеремет, убийство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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