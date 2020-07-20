В Киеве открыли памятный знак в честь журналиста Шеремета

Мемориал установлен на месте гибели журналиста.

В Киеве открыли памятный знак в честь журналиста Павла Шеремета. Трансляцию торжественной церемонии вело местное издание hromadske в собственном аккаунте на Facebook. Мемориал представляет собой белый лист, на котором написаны имя и фамилия журналиста, а также фраза "На этом месте 20 июля 2016 года погиб журналист".

Напомним, что Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре столицы Украины, на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Его автомобиль подорвался. Журналист был известен своей десятилетней работой на российском телевидении. Последние несколько лет он жил в Киеве и трудился в "Украинская правде" и"Радио Вести".

Открытие мемориала состоялось в четвертую годовщину с момента гибели мужчины. На церемонии присутствовали друзья и коллеги шеремета, которые требуют найти преступника, виновного в трагедии.

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Видео: Facebook / hromadske.ua