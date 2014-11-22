Глава государства отметил, что провел очередное заседание с командующими украинских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал донецкое направление самым горячим и болезненным. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Глава государства отметил, что провел очередное заседание с командующими украинских войск. Те доложили Зеленскому о ситуаици на конкретных и важных направлениях. Президент уточнил, что в районе Артемовска и Соледара сохраняется "самая горячая и болезненная" обстановка.

Ранее Зеленский сообщил об отправленном в Эфиопию украинском корабле с зерном.

Фото: Telegram / Zelenskiy / Official