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Зеленский назвал донецкое направление самым горячим и болезненным
Сегодня, 11:56
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Зеленский назвал донецкое направление самым горячим и болезненным

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Глава государства отметил, что провел очередное заседание с командующими украинских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал донецкое направление самым горячим и болезненным. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Глава государства отметил, что провел очередное заседание с командующими украинских войск. Те доложили Зеленскому о ситуаици на конкретных и важных направлениях. Президент уточнил, что в районе Артемовска и Соледара сохраняется "самая горячая и болезненная" обстановка.

Ранее Зеленский сообщил об отправленном в Эфиопию украинском корабле с зерном.

Фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Теги: владимир зеленский, донецкое направление, президент украины
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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