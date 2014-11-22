Президент Украины Владимир Зеленский назвал донецкое направление самым горячим и болезненным. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Глава государства отметил, что провел очередное заседание с командующими украинских войск. Те доложили Зеленскому о ситуаици на конкретных и важных направлениях. Президент уточнил, что в районе Артемовска и Соледара сохраняется "самая горячая и болезненная" обстановка.
Ранее Зеленский сообщил об отправленном в Эфиопию украинском корабле с зерном.
Фото: Telegram / Zelenskiy / Official
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