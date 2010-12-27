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Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата
Сегодня, 12:32
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lesjasap

Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата

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Дипломат, ранее работавший в России, поедет в Америку.

Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата. Об этом сообщили в "ТАСС".

Назначить Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в США

говорится в тексте

До этого назначения Ельченко успел поработать в нескольких государствах. С июля 2010 он был послом Украины в России,но в марте 2014  его отозвали из-за событий в Крыму

Ранее место посла в Америке от Украины с апреля 2016 по июль 2019 занимал Валерий Чалый. Указ президента опубликован его администрацией . В документе также говорится о заместителе главы МИД Сергее Кислице. Чиновник стал официальным представителем Украины в ООН.

Ранее Piter.tv писал о том, что посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: владимир ельченко, владимир зеленский, посол, сша
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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