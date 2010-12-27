Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата. Об этом сообщили в "ТАСС".
Назначить Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в США
говорится в тексте
До этого назначения Ельченко успел поработать в нескольких государствах. С июля 2010 он был послом Украины в России,но в марте 2014 его отозвали из-за событий в Крыму
Ранее место посла в Америке от Украины с апреля 2016 по июль 2019 занимал Валерий Чалый. Указ президента опубликован его администрацией . В документе также говорится о заместителе главы МИД Сергее Кислице. Чиновник стал официальным представителем Украины в ООН.
Ранее Piter.tv писал о том, что посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей.
Фото: Pixabay.com
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