Дипломат, ранее работавший в России, поедет в Америку.

Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата. Об этом сообщили в "ТАСС".

Назначить Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в США говорится в тексте

До этого назначения Ельченко успел поработать в нескольких государствах. С июля 2010 он был послом Украины в России,но в марте 2014 его отозвали из-за событий в Крыму

Ранее место посла в Америке от Украины с апреля 2016 по июль 2019 занимал Валерий Чалый. Указ президента опубликован его администрацией . В документе также говорится о заместителе главы МИД Сергее Кислице. Чиновник стал официальным представителем Украины в ООН.

Ранее Piter.tv писал о том, что посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей.

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