Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Семья не хочет видеться с дипломатами из России.

Посол Великобритании рассказал о судьбе Сергея и Юлии Скрипаль. Сейчас отравленные в 2018 году в Солсбери находятся под защитой британского правительства. В настоящее время они живы. Дипломат Лори Бристоу рассказал, что им передали приглашение посольства РФ о встрече. Слова чиновника приводит главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Они не захотели его принять. И их можно понять прокомментировал спикер

Напомним, что с декабря 2019 года Германия начала собственное расследование покушения на Скрипалей. Оно ведется в отношении двух предполагаемых сотрудников ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова.

Ранее Piter.tv писал о том, что СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ.

Фото: Pixabay.com

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