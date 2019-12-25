Зеленский на русском языке обратился к Путину из-за Донбасса

Он заявил, что жители РФ и Украины ждут скорейшей нормализации отношений.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе РФ Владимиру Путина на русском языке в ходе интервью с иностранными журналистами. Текст представлен на официальном сайте украинского лидера.

По словам Зеленского, народы РФ и Украины не хотят войны и желают, чтобы отношения между государствами нормализовались в скором времени.

У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали. Владимир Зеленский, президент Украины

Он подчеркнул, что главным вопросом при встрече с Владимиром Путиным станет вопрос о конфликте на юго-востоке Украины. По словам Зеленского, Москва намеренно "оттягивает" начало переговоров, анонсированных ранее.

Напомним, Зеленский назвал "Северный поток - 2" козырной картой РФ. По его мнению, строительство газопровода ведется специально для лишения Украины топлива, а также для выгодного решения вопроса Крыма и Донбасса.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не намерена "просить" о членстве в НАТО и ждет, что ее "пригласят".

Фото: сайт президента Украины