Глава Украины выступил с видеообращением к Варшаве.

Украинский президент Владимир Зеленский в пятницу 11 ноября опубликовал видеообращение на польском языке, приуроченное ко Дню независимости Польши. В кадре также присутствуют субтитры на украинском языке.

Ты наша сестра. Было между нами по-разному. Но мы родные. С Днем независимости, родная! речь политика

Напомним, что в последние годы в отношениях между киевским режимом и Варшавой появилась напряженность, связанная с дискуссиями о событиях, связанными с исторической памятью. Польша осуждает позицию Украины по героизации Организации украинских националистов* — Украинской повстанческой армии* (запрещена на территории России как экстремистская и террористическая организация ).Также иностранные политики выступают с критикой вандализма по отношению к польским местам памяти на Украине.

Полковник Макгрегор считает, что США и Украина создают иллюзию готовности к переговорам.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України