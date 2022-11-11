Представитель США оценил работу Киева и Вашингтона по "созданию шума".

Американский полковник Дуглас Макгрегор считает, что власти США в лице помощника президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана и украинские власти лишь создают иллюзию готовности к переговорам с Россией, а на самом деле не рассчитывают на мирное урегулирование кризиса. Об этом эксперт рассказал в эфире YouTube-канала Judjing Freedom.

Салливан сказал Зеленскому, что некоторые страны устали от Украины. Было бы полезно, если бы вы заявили о готовности к переговорам с президентом Путиным. Это даже больше, чем усталость от Украины. Дуглас Макгрегор, полковник США

В частности, эксперт напомнил о том, что люди хотят закончить войну, поэтому спрашивают у властей США о том, почему невозможно провести контакты с российской стороной и киевским режимом. Макгрегор напомнил, что уже на следующий день Владимир Зеленский призвал Вооруженные силы РФ уйти с занимаемых территорий, чего они сделать не могут. Американец полагает, что "мертва" сама идея российско-украинских переговоров, а Джейк Салливан своим рабочим визитом в Киев лишь выполнил задачу руководства страны по "созданию шума и иллюзии". Полковник СШАсчитает, что этот ход не сработал.

Полковник США Макгрегор подтвердил, что Вашингтон координирует действия Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Judjing Freedom