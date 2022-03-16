Зеленский: на Украину прибыл прокурор Международного уголовного суда

Глава Украины рассказал о нахождении Карима Хана на территории страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территорию страны прибыл прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан. Об этом глава государства упомянул в регулярном брифинге. Видеозапись опубликована в официальном аккаунте "Офіс Президента" в Telegram-канале. Политик рассказал гражданам о том, что следственная группа МУС ведет работу совместно с правоохранительными украинскими службами. Ведется сбор сведений о возможных военных преступлениях.

Говорил сегодня с генеральным прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом. Он уже на Украине, уже начал работать. Владимир Зеленский, президент Украины

Карим Хан упоминал о том, следственная группа МУС уже приступила к сбору материалов на Украине. Ведомство намерено работать со всеми заинтересованными сторонами по вопросу привлечения виновных лиц к ответственности за преступления, которые попадают под юрисдикцию МУС.

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Фото и видео: Telegram / Офіс Президента