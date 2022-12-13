Зеленский на Мюнхенской конференции призвал не идти на компромиссы с Россией

Глава Украины произнес речь на мероприятии по видеосвязи.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не видит альтернативы членству его страны в НАТО и Евросоюзе, а также призвал не идти на компромиссы с Россией. Соответствующей информацией глава государства поделился с с международными участниками Мюнхенской конференции по безопасности, выступая на мероприятии по видеосвязи.

Нет альтернативы Украине в ЕС, нет альтернативы Украине в НАТО, нет альтернативы нашему единству. Разве может Европа быть предметом компромисса? Нет. Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский в очередной раз заявил о том, что российское руководство якобы угрожает своим территориальным соседям. Политик призвал коллег из западных стран наращивать военные поставки Вооруженным силам Украины. Глава Украины назвал эту поддержку той "пращей", которая позволит Киеву одержать победу в региональном кризисе. Спикер напомнил о единстве позиций с Амстердамом по вопросу поставок оружия Киеву.

Зеленский утверждает о снятии табу на поставку Киеву дальнобойных ракет.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України