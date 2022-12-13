Зеленский утверждает о снятии табу на поставку Киеву дальнобойных ракет

Глава Украины рассказал о поставках Западом новых артиллерийских снарядов.

Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что табу на поставки Вооруженным силам Украины западных дальнобойных ракет якобы уже снимаются. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего очередного видеообращения к нации. Политик пояснил, что у киевского режима есть достижения в сфере усиления артиллерийских подразделений. По мнению лидера страны, мировая общественность услышала о том, как важно для всемирной безопасности создать авиационную коалицию в регионе.

Напомним, что в начале февраля западные СМИ писали о том, что Вашингтон формирует пакет военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов, куда впервые могут войти бомбы GLSDB. Речь идет о снарядах компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением HIMARS. Приблизительная дальность полета такого боеприпаса составляет более 150 километров. Сейчас же ВСУ могут поразать цели противника на расстоянии не более 80 километров.

Зеленский заявил, что сможет пообщаться с Байденом, даже если тот не приедет на Украину.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України