Зеленский заявил, что сможет пообщаться с Байденом, даже если тот не приедет на Украину

Президент Украины не ответил на вопрос о своей поездке в Польшу для встречи с лидером Белого дома.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что сможет пообщаться с американским президентом Джо Байденом, даже в том случае, если лидер Белого дома не приедет на территорию страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на пресс-конференции в Киеве с главой шведского правительства Ульфом Кристерссоном. Таким образом лидер страны ответ ил на вопрос о том, увидится ли он личной с коллегой, который из Вашингтона прилетит в Польшу в конце февраля.

Иногда мы встречаемся с президентом Байденом. Вы знаете, что мы приглашали президента, когда у него будет возможность, я думаю, что он с удовольствием посетит Украину. Это важный сигнал поддержки. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что польское издание Dziennik Gazeta Prawna сообщило читателям о том, что президент Владимир Зеленский посетит Польшу во время предстоящего официального рабочего визита в республику Джо Байдена. Газета цитирует собственный дипломатический источник в Киеве, по словам которого идет подготовка поездки лидера Украины в Варшаву.

Зеленский заявил, что рассчитывает на вступление Украины в Евросоюз через два года.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України