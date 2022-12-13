Глава ЧВК "Вагнер" рассказал о ситуации в Артемовске.

Основатель российской частной военной компании Евгений Пригожин уличил украинского президента Владимира Зеленского в лукавстве после слов главы государства о задержке контрнаступления Вооруженных сил Украины. В комментарии британскому телеканалу BBC иностранец заметил, что для подготовки атаки киевскому режиму потребуется еще больше времени. Так как ВСу могут начать двигаться вперед сейчас, но понесут при этом большие потери в личном составе. Глава Украины понадеялся на дополнительную поддержку со стороны коллективного Запада, так как техника от союзников прибывает в страну партиями.

Зеленский лукавит. Контрнаступление идет полным ходом. На Артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги. Мы дальше идем в Артемовске, чтобы его захлопнуть. Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер"

По мнению основателя ЧВК "Вагнер", для ВСУ сейчас важно сейчас проломить фронт в Артемовске, а следом они могут предпринять попытку захоа на территорию России в Брянской и Белгородской области, дойти Запорожской области. Евгений Пригожин пояснил, что подготовленные боевые части ВСУ, которые оснащены вооружением и техникой, уже полностью задействованы киевским режим м на артемовском направлении. При этом в российском ЧВК продолжат выполнять поставленные руководством задачи. .

Пригожин объявил о выходе ЧВК "Вагнер" из Артемовска 10 мая.

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