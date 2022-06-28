Зеленский: латинскую "конституцию Орлика" переведут на украинский и направят в школы

Украинский лидер поздравил жителей страны с Днем Конституции.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о том, что латинскую "конституцию Орлика" власти страны переведут на украинский язык, после чего десятки тысяч экземпляров чиновники направят в школы. Речь идет о документе "Договоры и постановления прав и вольностей войсковых", который на Украине известен как "конституция Филиппа Орлика". Соответствующее обращение к нации политик сделал в День Конституции, который на территории Украины празднуется 28 июня.

…Называют первой письменной конституцией Европы. И в прошлом году она впервые побывала дома, на Украине. Была выставлена в Киеве, но справедливо, чтобы ее читали в каждом уголке. Владимир Зеленский, президент Украины

Глава государства рассчитывает на то, что рано или поздно и конституцию Филиппа Орлика и независимой Украины, как и другие предметы школьной программы, будут изучать дети Донецка, Луганска, Мариуполя, Херсона и Крыма. Он напомнил о том, что суверенитет Киева распространяется на всю территорию государства. По мнению президента Украины, в стране "не притесняют ни один язык".

Зеленский заявил о готовности ответить ударом на возможную угрозу со стороны Приднестровья.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України