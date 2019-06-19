Зеленский и Меркель рассказали об условиях снятия санкций с России

Президент Украины считает, что санкции — это единственный бескровный путь возобновления мира на континенте.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили условия снятия санкций с России. Об этом сообщил Reuters.

Меркель заявила, что ограничения будут действовать до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Зеленский подчеркнул, что санкции являются единственным бескровным путем возобновления мира на континенте.

Отношения России и западных стран резко ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад обвинил Москву во вмешательстве и ввел против РФ санкции. При этом российская сторона неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Поэтому Кремль принял ответные меры и взял курс на импортозамещение.

Ранее мы писали, что Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским в Берлине.

Видео: YouTube / Nine News Australia