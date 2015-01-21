Зеленский хочет использовать "Северный поток - 2" для встречи с Путиным

Президент Украины надеется увидеть главу РФ ради решения проблем между странами.

Украинский президент Владимир Зеленский хочет использовать ситуацию вокруг "Северного потока - 2" для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.Такое заявление глава государства сделал во время брифинга, который проводился в Брюсселе.

Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении "Минска" или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены. Но это его право. Я не уверен, что он меня услышит. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее в интервью для местного парламентского издания "Рада" политик уточнил, что является сторонником различных форматов общения, направленного на урегулирование конфликта на Донбассе. В частности, Киев подтвердил готовность принимать участие в "нормандском саммите".

Зеленский хочет, чтобы США помогли урегулировать конфликт на Донбассе.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official