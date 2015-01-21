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Зеленский хочет использовать "Северный поток - 2" для встречи с Путиным
Сегодня, 7:48
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Зеленский хочет использовать "Северный поток - 2" для встречи с Путиным

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Президент Украины надеется увидеть главу РФ ради решения проблем между странами.

Украинский президент Владимир Зеленский хочет использовать ситуацию вокруг "Северного потока - 2" для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.Такое заявление глава государства сделал во время брифинга, который проводился в Брюсселе.

Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении "Минска" или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены. Но это его право. Я не уверен, что он меня услышит.

Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее в интервью для местного парламентского издания "Рада" политик уточнил, что является сторонником различных форматов общения, направленного на урегулирование конфликта на Донбассе. В частности, Киев подтвердил готовность принимать участие в "нормандском саммите".

Зеленский хочет, чтобы США помогли урегулировать конфликт на Донбассе.

Фото: Telegram / Zelenskiy  Official

Теги: владимир зеленский, встреча путина и зеленского, северный поток-2
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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