Зеленский хочет, чтобы США помогли урегулировать конфликт на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Брюсселе 15 декабря.
Работает "нормандский формат" или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее. Мы работаем над параллельными шагами.
Владимир Зеленский.
Президент отметил, что речь идет о мирном урегулировании конфликта.
В среду Зеленский также провел переговоры с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и французским президентом Эммануэлем Макроном на полях саммита "Восточного партнерства".
Ранее канцлер ФРГ высказался за продолжение работы "нормандского формата" по Донбассу.
Видео: Youtube/Телеканал Рада
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