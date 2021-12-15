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Вчера, 22:19
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Зеленский хочет, чтобы США помогли урегулировать конфликт на Донбассе

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Президент Украины прибыл на саммит "Восточного партнерства".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Брюсселе 15 декабря.

Работает "нормандский формат" или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее. Мы работаем над параллельными шагами.

Владимир Зеленский.

Президент отметил, что речь идет о мирном урегулировании конфликта. 

В среду Зеленский также провел переговоры с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и французским президентом Эммануэлем Макроном на полях саммита "Восточного партнерства". 

Ранее канцлер ФРГ высказался за продолжение работы "нормандского формата" по Донбассу. 

Видео: Youtube/Телеканал Рада

 

Теги: донбасс, зеленский, нормандский формат
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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