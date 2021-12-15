Зеленский хочет, чтобы США помогли урегулировать конфликт на Донбассе

Президент Украины прибыл на саммит "Восточного партнерства".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Брюсселе 15 декабря.

Работает "нормандский формат" или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее. Мы работаем над параллельными шагами. Владимир Зеленский.

Президент отметил, что речь идет о мирном урегулировании конфликта.

В среду Зеленский также провел переговоры с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и французским президентом Эммануэлем Макроном на полях саммита "Восточного партнерства".

Ранее канцлер ФРГ высказался за продолжение работы "нормандского формата" по Донбассу.

Видео: Youtube/Телеканал Рада