Зеленский допустил, что украинский конфликт закончится в следующем году

Глава Украины надеется на мирное будущее своей страны уже в 2023 году.

Украинский президент Владимир Зеленский допустил, что региональный конфликт закончится в следующем году. Такое заявление глава государства сделал в ходе своего очередного видеообращения, комментируя будущее своей страны. Политик полагает, что ситуация изменится уже в 2023 году.

Я считаю, что украинцы будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил свой прогноз перед прессой. Чиновник полагает, что весной 2023 года мир может ждать обострение украинского кризиса. По версии руководителя Североатлантического военного альянса, сейчас стороны могут захотеть сделать паузу в вооруженных действиях ради восстановления собственных сил. Генсек добавил, что на текущий момент предсказать развитие конфликта.

Зеленский назвал донецкое направление самым горячим и болезненным.

Фото и видео: YouTube /