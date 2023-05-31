В Зеленогорске произошел пожар на 200 квадратов

На Деповской улице горел дом с мансардой.

В Зеленогорске сегодня, 13 августа, произошел пожар. На Деповской улице, 9, горел дом с мансардой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:17. В одноэтажном доме пламя охватило 200 "квадратов". Огонь перекинулся и на мансарду.

С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

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Фото: Piter.tv