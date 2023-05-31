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В Зеленогорске произошел пожар на 200 квадратов
Сегодня, 12:09
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В Зеленогорске произошел пожар на 200 квадратов

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На Деповской улице горел дом с мансардой.

В Зеленогорске сегодня, 13 августа, произошел пожар. На Деповской улице, 9, горел дом с мансардой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в  10:17. В одноэтажном доме пламя охватило 200 "квадратов". Огонь перекинулся и на мансарду.  

С огнем боролись две спецмашины и 10 спасателей. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.                         

Ранее мы писали, что у набережной канала Грибоедова вспыхнули три иномарки.

Фото: Piter.tv

Теги: деповская улица, зеленогорск, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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