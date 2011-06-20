У набережной канала Грибоедова вспыхнули три иномарки

Вечером в понедельник, 12 августа, в Адмиралтейском районе случился пожар. Возгорание произошло на набережной канала Грибоедова у дома № 42. Загорелись три иномарки.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, в автомобилях марки Chevrolet сгорели сгораемые части, в Exeed выгорел моторный отсек, а у Volkswagen — багажный отсек.
Пожар был ликвидирован в 23:03. Пострадавших нет. Для устранения возгорания было привлечено от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.
Ранее мы сообщили о том, что в Транспортном переулке днем полыхал грузовик.
Фото: Piter.TV
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