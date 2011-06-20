У набережной канала Грибоедова вспыхнули три иномарки

Пожар был ликвидирован в 23:03. Пострадавших нет.

Вечером в понедельник, 12 августа, в Адмиралтейском районе случился пожар. Возгорание произошло на набережной канала Грибоедова у дома № 42. Загорелись три иномарки.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, в автомобилях марки Chevrolet сгорели сгораемые части, в Exeed выгорел моторный отсек, а у Volkswagen — багажный отсек.

Пожар был ликвидирован в 23:03. Пострадавших нет. Для устранения возгорания было привлечено от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее мы сообщили о том, что в Транспортном переулке днем полыхал грузовик.

Фото: Piter.TV