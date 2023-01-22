В Транспортном переулке днем полыхал грузовик

Пожарные потушили "Газель".

В Центральном районе сегодня, 12 августа, произошел пожар. В Транспортном переулке у дома № 4 вспыхнул грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил в 16:1. В автомобиле марки "Газель" огонь уничтожил все сгораемые части.

Бороться с огнем прибыли две единицы техники и 10 спасателей. В 15:39 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv