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В Транспортном переулке днем полыхал грузовик
Сегодня, 16:48
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В Транспортном переулке днем полыхал грузовик

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Пожарные потушили "Газель".

В Центральном районе сегодня, 12 августа, произошел пожар. В Транспортном переулке у дома № 4 вспыхнул грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Сигнал о возгорании поступил в 16:1. В автомобиле марки "Газель" огонь уничтожил все сгораемые части. 

Бороться с огнем прибыли две единицы техники и 10 спасателей. В 15:39 пожар был ликвидирован.         

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности  уточняются.

Ранее мы писали, что в Пушкине на Московском шоссе горела квартира.

Фото: Piter.tv

Теги: горел грузовик, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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