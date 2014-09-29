Зеленый переход принес катастрофические последствия, заявил Сечин

Игорь Сечин рассказал о негативных последствиях деятельности стран Запада на мировые рынки.

Переход стран коллективного Запада к "зеленой" энергетике и экономики принес катастрофические последствия, а действиями регуляторов, по сути, введен запрет на инвестиции в традиционные виды энергии. Такое мнение в ходе выступления на профильной сессии с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" высказал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Попытка реализации утопии о зеленом переходе уже принесла катастрофические последствия. Действиями безответственных регуляторов был введен по сути запрет на инвестиции в традиционную энергию. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт пояснил участникам мероприятия, что не имея ясно очерченных целей, состоятельных технологий и понимания долгосрочных последствий своей деятельности, страны Запада запустили процесс, породивший за собой кризисные явления в мировой энергетике. Далее раскрутилась инфляция на глобальных рынках. Эти негативные последствия усугубились пандемией коронавирусной инфекции.

Сечин: дефицит энергии в мире может вырасти в семь раз к 2030 году.

Фото и видео: ПМЭФ-2023