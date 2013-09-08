Сечин: дефицит энергии в мире может вырасти в семь раз к 2030 году

Глава "Роснефти" рассказал о необходимости увеличить инвестиции в сферу добычи энергоресурсов.

Исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин считает, что дефицит энергии в мире может вырасти в семь раз к 2030 году. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе выступления на заседании XV Веронского Евразийского экономического форума, организованного в Баку. Специалист уточнил, что ликвидировать нехватку ресурсов можно за счет увеличения показателей добычи в сфере традиционной энеретики. Речь идет о 100 миллиардах долларов ежегодно.

При сохранении текущих инвестиционных трендов, мировой дефицит энергии, наблюдаемый в 2022 году, к 2030 году вырастет в семь раз. Для ликвидации этого дефицита необходимо ежегодно увеличивать инвестиции в среднем на $100 млрд до 2030 года, в том числе в нефтяную отрасль - на $44 млрд. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт пояснил, что согласно прогнозам аналитиков из международного агентства Bernstein, вложения в нефтегазовый сектор до 2030 года должны вырасти на 20%. Также удовлетворение роста спроса на 1% в год потребует роста капитальных затрат на 30% в 2030 году и на 40% - после 2025 года.

Сечин: отказ от российских углеводородов и недостаток инвестиций ведут к инфляции.

Фото и видео: Венский Евразийский экономический форум-2022