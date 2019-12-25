Зеленый Hyundai перевернулся по дороге к поселку Возрождение

Пострадавшая женщина доставлена в больницу.

В пятницу, 7 августа, в Выборгском районе Ленинградской области на трассе перевернулась зеленая иномарка Hyundai. В результате ДТП пострадала женщина. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла на 5 километре после развилки на Иматру на дороге к поселку Возрождение. На место выехала карета скорой помощи.

Пострадавшая госпитализирована, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы рассказали о том, что управлявшая Renault женщина насмерть сбила пешехода в Ломоносовском районе.

Видео: Piter.TV