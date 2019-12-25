Управлявшая Renault женщина насмерть сбила пешехода в Ломоносовском районе

Погибшая переходила трассу в неположенном месте.

В субботу, 8 августа, на 2 километре южного полукольца в Ломоносовском районе произошло смертельное ДТП. Renault Sandero сбил женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.

Известно, что за рулем автомобиля находилась женщина 58 лет. Она не успела затормозить перед столкновением с погибшей, которая скончалась на месте от тяжелых травм.

Обстоятельства аварии и личность погибшей устанавливают следователи.

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Фото: ВКонтакте / dorinfo