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Управлявшая Renault женщина насмерть сбила пешехода в Ломоносовском районе
Сегодня, 12:44
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Управлявшая Renault женщина насмерть сбила пешехода в Ломоносовском районе

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Погибшая переходила трассу в неположенном месте.

В субботу, 8 августа, на 2 километре южного полукольца в Ломоносовском районе произошло смертельное ДТП. Renault Sandero сбил женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.

Известно, что за рулем автомобиля находилась женщина 58 лет. Она не успела затормозить перед столкновением с погибшей, которая скончалась на месте от тяжелых травм.

Обстоятельства аварии и личность погибшей устанавливают следователи.

Ранее мы рассказали о том, что на Московском шоссе столкнулись Uber и Hyundai Solaris.

Фото: ВКонтакте / dorinfo

Теги: ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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