Управлявшая Renault женщина насмерть сбила пешехода в Ломоносовском районе

В субботу, 8 августа, на 2 километре южного полукольца в Ломоносовском районе произошло смертельное ДТП. Renault Sandero сбил женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.
Известно, что за рулем автомобиля находилась женщина 58 лет. Она не успела затормозить перед столкновением с погибшей, которая скончалась на месте от тяжелых травм.
Обстоятельства аварии и личность погибшей устанавливают следователи.
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Фото: ВКонтакте / dorinfo
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