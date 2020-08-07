На Московском шоссе столкнулись Uber и Hyundai Solaris

Скорая госпитализировала двух пострадавших.

В пятницу, 7 августа, на Московском шоссе произошла авария. Такси Uder столкнулось лоб в лоб с Hyundai Solaris. Пострадали мужчина и женщина. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах.

Известно, что ДТП произошло вблизи метро "Звездная". На место выехали сотрудники скорой помощи для госпитализации пострадавших 1996 и 1997 годов рождения. Они доставлены в больницу с многочисленными ушибами.

Ранее мы рассказали о том, что водитель грузовика погиб при столкновении с транспортом дорожников в Курортном районе.



Видео: ВКонтакте / spb_today