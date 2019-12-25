Водитель грузовика погиб при столкновении с транспортом дорожников в Курортном районе

Авария произошла во время уборки дорожных знаков.

В пятницу, 7 августа, на 3 километре ЗСД в Курортном районе произошло жесткое ДТП со смертельным сходом. Грузовой автомобиль Scania на полном ходу влетел в автомобиль прикрытия дорожных работников, которые занимались уборкой знаков. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.

Жертвой аварии стал мужчина за рулем большегруза – он погиб на месте.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается.

Ранее мы рассказали о том, что пассажиру автобуса удалось избежать падения на него дорожного знака на Кузнецковском проспекте.

Фото: Piter.TV