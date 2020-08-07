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Видео: пассажиру автобуса удалось избежать падения на него дорожного знака на Кузнецковском проспекте

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Инцидент произошел в 3 часа ночи.

Петербуржец едва не стал участником дорожного происшествия на Кузнецовском проспекте. Прямо рядом с ним упал дорожный знак, который сбил каршеринг. Piter.TV публикует видео с момента ДТП.

На кадрах видно, что водитель автобуса высаживает пассажира у пешеходного перехода. Отметим, что остановка там не расположена. Когда тот выходит из транспортного средства, в его сторону летит каршеринговое авто, которое сносит дорожный знак. Мужчина успел вовремя отскочить вперед. Судя по кадрам, он не пострадал и далее смог отправиться по своим делам. 

Ранее Piter.TV опубликовал видео, на котором мотоциклист упал со своего "коня" на Литейном мосту. 

Видео: Piter.TV 

Теги: дорожный знак, каршеринг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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