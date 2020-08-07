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Видео: мотоциклист упал со своего "коня" на Литейном мосту

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Пользователи неоднозначно оценили действия мотоциклиста.

Мужчина упал с мотоцикла, чтобы избежать ДТП. Инцидент попал на видео.

Происшествие на дороге произошло днем 7-го августа на Литейном мосту. На кадрах видно, как иномарка начинает неожиданно поворачивать налево, когда около нее проезжает мотоцикл. Чтобы не врезаться в авто, он уклоняется и падает прямо перед другим автомобилем. Машина, которая поворачивала, не останавливается и проезжает дальше. 

О состоянии мужчины пока неизвестно. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Тосно из дома сбежал подросток на велосипеде. 

Видео: Piter.TV, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: дтп, мотоцикл
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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