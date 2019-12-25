В Тосно из дома сбежал подросток на велосипеде

Мальчик мог отправиться в Таллин.

В полицию Тосненского района Ленобласти обратилась женщина и заявила об исчезновении своего 14-летнего сына. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, мальчик сел на велосипед и уехал в неизвестном направлении. После этого его никто не видел. Мобильный телефон подростка выключен. Его подруга рассказала, что он неоднократно говорил про Таллин.

Приметы сбежавшего: рост 154 см, худощавого телосложения, смуглый, с черными глазами. На макушке пучок волос завязан в хвостик. Был одет в кроссовки Nike с ментоловыми шнурками. На пальцах рук имеются шрамы от бородавок.

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Фото: pixabay.com