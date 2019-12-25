Из психбольницы в Ленобласти сбежал уголовник

Мужчина сумел вырваться из рук санитаров по пути из приемного отделения.

В среду, 29 июля, в полицию Гатчинского района Ленобласти поступило сообщение из Дружносельской психиатрической больницы, откуда сбежал пациент. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам медиков, мужчина сумел вырваться из рук санитаров по пути из приемного отделения в больницу. Его поместили в медучреждение для принудительного лечения.

Известно, что сбежавшему 39 лет. Он проживает в Волосовском районе Ленобласти. Осужден за разбой. Решением суда был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

В четверг, 30 июля, мужчину удалось поймать в деревне Каложицы Волосовского района Ленобласти. Его вернули в больницу для прохождения лечения.

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