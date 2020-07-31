Автомобилист из перевернувшегося на Камчатской каршеринга бросил машину и сбежал

О состоянии водителя-трюкача ничего неизвестно.

Около 8 часов утра в пятницу, 31 июля, недалеко от метро "Волковская" перевернулся на крышу автомобиль каршеринга. По словам очевидцев, автомобилист-трюкач не справился с управлением на крутом повороте у строймаркета "Сатурн" на Камчатской улице.

Также невольные наблюдатели, на глазах у которых автомобиль лег на крышу, рассказали, что водитель в голубой кофте быстро ретировался с места аварии, бросив машину. Очевидцы предположили, что молодой человек принял наркотики или алкоголь перед поездкой: его походку после выхода из перевернутой машины назвали "пританцовывающей". В каком состоянии находится неаккуратный автомобилист и получил ли он травмы, неизвестно.

Пользователи соцсети назвали поворот на Камчатской проблемным, припомнив, что на этом месте "частенько улетают" автомобили.

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