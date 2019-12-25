На Мосбирже разместят зелёные облигации РЭО

Ценные бумаги будут размещены в в 2022-2024 г.г.

Российский экологический оператор (РЭО) займётся выпуском так называемых зелёных облигаций. Благодаря им государстовом будет просубсидирована ключевая ставка, что позволит привлечь 90 млрд рублей к 2022-2024 г.г. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на оператора РЭО Дениса Буцаева.

Инициативу исполнят в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО". Установленные показатели по достижению 100% ТКО и снижению доли захоронения отходов на полигонах достигнут 50% к 2030 году.

В РЕО отметили, что приоритет будет отдан в пользу концессий и зеленых облигаций. Госкомпания готова профинансировать до 95% за привлечения денежных средств на бирже с помощью зелёных облигаций.

Ранее мы сообщили о том, что Абрамченко оценила показатели ДФО по утилизации мусора.

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