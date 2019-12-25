Абрамченко оценила показатели ДФО по утилизации мусора

Как подчеркнула зампред Правительства РФ, в целом округ характеризуется наиболее низким объемом накопления отходов по стране и самой большой площадью территории с низкой плотностью населения.

Зампредседателя Правительства РФ Виктория Абрамченко возглавила совещание по реализации реформы обращения с отходами в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). В мероприятии были задействованы руководители регионов округа,представители Минприроды, Росприроднадзора, ППК РЭО. О ходе совещания рассказал телеканал "360".

По словам Абрамченко, ов целом округ характеризуется наиболее низким объемом накопления отходов по стране и самой большой площадью территории с низкой плотностью населения. Таким образом, там распространена модель захоронения отходов, а темпы реализации реформы вряд ли приведут к выполнению показателей федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" в 2024 году в основных субъектах.

Также руководитель перечислила лучшие и худшие примеры работы проекта в округе. Наиболее плачевная ситуация в этом смысле наблюдается в Еврейской автономной области – там по-прежнему не достигнуты показатели за 2021 год и не выработаны планы ввода мощностей до 2024 года. Самой активной работой отличился Камчатский край, который стал единственным субъектом, перевыполнившим показатели по утилизации в прошлом году и готовым обеспечить достижение показателей федпроекта в 2024.

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Фото: Сайт Правительства России